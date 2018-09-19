HABER

MS hastası adam 22 yıl sonra eski eşiyle yeniden evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

MS hastası adam 22 yıl sonra eski eşiyle yeniden evlendi

İSTANBUL, (DHA) MS hastası adam 22 yıl sonra eski eşiyle yeniden evlendiMS hastası adam 22 yıl sonra eski eşiyle yeniden evlendiMS hastası adam 22 yıl sonra eski eşiyle yeniden evlendiMS hastası adam 22 yıl sonra eski eşiyle yeniden evlendi

PARTNERiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandıiPhone kullananlar dikkat! Beklenen güncelleme yayınlandı
3. Havalimanı eyleminde son dakika gelişmesi: 24 kişi tutuklandı!3. Havalimanı eyleminde son dakika gelişmesi: 24 kişi tutuklandı!
TSK az önce duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldüTSK az önce duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı

ABD Donanması Akdeniz'de operasyon başlattı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaköy'deki taciz skandalı için 5 yıl hapis cezası

Karaköy'deki taciz skandalı için 5 yıl hapis cezası

Tarihte komedinin ilk büyük ustası kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Tarihte komedinin ilk büyük ustası kimdir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Mersin'deki tarihi kaleye PVC pencere!

Mersin'deki tarihi kaleye PVC pencere!

Adnan Oktar'ın kediciği bir kez daha konuştu! Şaşkına çeviren kumanda detayı

Adnan Oktar'ın kediciği bir kez daha konuştu! Şaşkına çeviren kumanda detayı

Aşure günü ne zaman? Aşure orucu nasıl tutulur? Aşure günü önemi nedir?

Aşure günü ne zaman? Aşure orucu nasıl tutulur? Aşure günü önemi nedir?

Sokak ortasında fuhuş pazarlığı!

Sokak ortasında fuhuş pazarlığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.