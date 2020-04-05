MS hastası akademisyen Gülşah Tanrıöver şarkı besteleyip Bakan Koca'ya gönderdi

Aksaray'da ilkokulda okuduğu sırada düzenlenen müzik yarışmasında 1'inci olan ve müziğe tutkuyla bağlanan Gülşah Tanrıöver, 18 yaşındayken merkezi sinir sistemi hastalığı MS olduğunu öğrendi. MS ile mücadele ederken müzikten de kopmayan Gülşah Tanrıöver, eğitimini tamamlayıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 'Vurur Aşkı' adlı pop müzik albümü ve 'Unutulur' ile 'Su olsam sensiz akmam' isimli klipleri de olan Dr. Gülşah Tanrıöver, koronavirüs sonrası Kayseri'deki evinde 'Evde Kal' başlıklı bir şarkı besteledi. MS hastası akademisyen Tanrıöver, bestelediği şarkıyı sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdi.

'BENİM DE KATKIM OLSUN İSTEDİM'

Gülşah Tanrıöver, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdiği mesajında, "Sayın Bakanım 24 yıllık MS hastasıyım. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum ve bu süreçte evde kalıyorum. Önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci hep birlikte uyarılara dikkat ederek ve sosyal mesafeyi koruyarak, inşallah atlatacağız. Bizler umut edip, gereken tedbirleri alarak, üstesinden geleceğiz. Bu süreçte farkındalık adına benim de katkım olsun istedim. Evden dışarı çıkamadığım için evdeki imkanlarla farkındalık yapmak ve sizinle paylaşmak istedim. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.