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MS hastası genç üniversiteye gidebilmek için kitap yazıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 16:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki MS hastası (Multipl Skleroz) Abdullah Berber, gün geçtikçe hareketini kısıtlayan hastalığına rağmen mücadeleyi bırakmayarak 2 kitap yazdı.

MS hastası genç üniversiteye gidebilmek için kitap yazıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki MS hastası (Multipl Skleroz) Abdullah Berber, gün geçtikçe hareketini kısıtlayan hastalığına rağmen mücadeleyi bırakmayarak 2 kitap yazdı. Hastalığı sebebiyle kimsenin kendisine iş imkanı sağlamadığını vurgulayan Berber, tek isteğinin ise eğitim hayatına devam etmek olduğunu söyledi.
Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi’nde ikamet eden ve 5 yıl önce MS teşhisi konulan Abdullah Berber, kitap yazarak hastalığına savaş açtı. Zor şartlar altında Alaşehir Ticaret Lisesi Pazarlama Bölümünden mezun olan Berber, hastalığı sebebiyle üniversite sınavlarına giremedi. Okumayı çok istemesine rağmen, eğitim hayatını yarım bırakmak zorunda kaldığını ve ailesine maddi destek sağlayabilmek için kitap yazmaya başladığını anlatan Berber, "Devletten aylık 700 lira yardım alıyorum. Yanımda birileri olmadan bir yere gidemiyorum. Okumayı çok istiyordum ama hastalığım engel oldu. Bu arada devletin verdiği ilaçlarının yanı sıra destek ilaçlarım oluyor. Bu ilaçları alabilmek için evimde kitap yazmaya başladım. İlk kitabım ’Gülümse’yi 250 adet bastırdım. Bu kitabımda hastalığımı anlattım. İkinci kitabım ise ’Aybike’. Bu kitap da 150 adet basıldı. Şimdi üçüncü kitabım olan ’Hayata Dair Her Şey’i tamamlanmak üzereyim. Kitap yazarak kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Devlet büyüklerimden de sağlığım için yardım bekliyorum’’ dedi.
Berber‘in babası Mehmet Berber ise oğlunun okuması için her türlü çabayı gösterdiğini ifade ederek kendilerine destek olunmasını istedi.

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