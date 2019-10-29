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MS hastası gencin yazma tutkusu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki MS hastası Abdullah Berber, farkındalık oluşturmak amacıyla hastalığını anlattığı üçüncü kitabını yazdı - Abdullah Berber: - "Yazdığım üç kitap beni o kadar rahatlattı ki kitap yazmaya devam edeceğim"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Multiple Skleroz (MS) hastası Abdullah Berber, üçüncü kitabını çıkardı.

İlçeye bağlı Afşar Mahallesi'nde ikamet eden Berber'e 15 yaşındayken MS teşhisi kondu. Hastalığının kısa sürede ilerlemesiyle kas erimesine bağlı hareket kabiliyeti azalan, denge ve konuşma bozukluğu yaşayan Berber, edebiyata olan tutkusuyla yaşama tutundu.

Abdullah Berber, deneme amaçlı yazdığı kısa hikayelerin ardından hastalığını anlatan ilk kitabı "Gülümse"yi 2018 yılında yayınladı. Daha sonra Türklerin Orta Asya döneminde genç bir kadının hayatını anlattığı "Aybike"' kitabını da geçen yıl çıkardı.

Berber, geçen ay yayınlanan "Hayata Dair Her Şey" kitabında ise MS konusunda farkındalık oluşturmak için MS hastası bir çocuğun hayat hikayesini yazdı.

Kitaplarını bir arkadaşının marketinde satan Berber, kazandığı parayla dizüstü bilgisayara alıp, yeni hikayeler yazmak istiyor.

Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi ayakları üzerinde durup para kazanmak istediğini belirterek, "Bizim gibi hastaların elinden tutulmalı. Bizler de hayata tutundukça yaşama azmimiz artıyor. Bu yazmış olduğum üç kitap beni o kadar rahatlattı ki kitap yazmaya devam edeceğim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hastalık MS

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