MS hastası kadının yol sorununu Valilik çözecek

RİZE (AA) - Rize Valiliği, İkizdere ilçesinde yaşayan ve MS hastalığından dolayı yürüyemeyen Nejla Baş Meraloğlu'na sahip çıktı.
İlçeye bağlı Gürdere köyünde, evine araç yolu olmadığı için 600 metrelik patika yolda annesinin sırtında taşıdığı MS hastası Nejla Baş Meraloğlu'na ilişkin haberler üzerine Rize Valiliği harekete geçti.
Vali Erdoğan Bektaş'ın talimat verdiği İkizdere Kaymakamlığı, hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Meraloğlu'nun evine, mahalle sakinlerinin arazilerinden yol geçmesine izin vermediği için araç yolu yapılamadığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı.
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin yol yapmak istediğini fakat yolun geçtiği arsa sahiplerinin izin vermediğini belirterek, "İzin vermeleri halinde yolu yapacağız. Aksi takdirde biz söz konusu aileye ilçe merkezinde kiralık ev teklifinde bulunduk. Kabul ederseler onları uygun yere taşıyacağız." dedi.
ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!
Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
ABD Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımı kesti, Türkiye devreye girdi
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum