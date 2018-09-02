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MS hastası kadının yol sorununu Valilik çözecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

Rize Valisi Erdoğan Bektaş: - "Biz yol yapmak istiyoruz fakat yolun geçtiği arsa sahipleri izin vermiyor. İzin vermeleri halinde yolu yapacağız"

RİZE (AA) - Rize Valiliği, İkizdere ilçesinde yaşayan ve MS hastalığından dolayı yürüyemeyen Nejla Baş Meraloğlu'na sahip çıktı.

İlçeye bağlı Gürdere köyünde, evine araç yolu olmadığı için 600 metrelik patika yolda annesinin sırtında taşıdığı MS hastası Nejla Baş Meraloğlu'na ilişkin haberler üzerine Rize Valiliği harekete geçti.

Vali Erdoğan Bektaş'ın talimat verdiği İkizdere Kaymakamlığı, hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Meraloğlu'nun evine, mahalle sakinlerinin arazilerinden yol geçmesine izin vermediği için araç yolu yapılamadığı iddialarına ilişkin çalışma başlattı.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin yol yapmak istediğini fakat yolun geçtiği arsa sahiplerinin izin vermediğini belirterek, "İzin vermeleri halinde yolu yapacağız. Aksi takdirde biz söz konusu aileye ilçe merkezinde kiralık ev teklifinde bulunduk. Kabul ederseler onları uygun yere taşıyacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MS hastası Rize Valilik yol sorunu

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