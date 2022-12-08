MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? MSB kura çekimi sonuçları sorgulama!

MSB personel alımı başvuruları 21 Kasım - 25 Kasım 2022 tarihlerinde alındı. Kura çekimi 8 Aralık (bugün) 10.30 itibarıyla başladı. Başvuruların sona ermesiyle beraber, MSB kura çekimi sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? İşte MSB kura çekimi sonuçları sorgulama linki!

MSB KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

MSB işçi alımı sorgulama ekranına ulaşmak için, 'https://personeltemin.msb.gov.tr/IsciAlimSonuc/IsciAlimSonuc' adresine tıklayınız. Sorgulama işlemi T.C. Kimlik Numarası ve doğrulama kodu ile gerçekleştiriliyor.

