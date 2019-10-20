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MSB: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 07:38 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit, bir askerin de yaralandığını açıkladı.  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit, bir askerin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulay'na emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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