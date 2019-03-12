MSB 1 ayda 54 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 1 ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son 1 ay içinde yapılan operasyonlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. FETÖ/PDY, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde mücadele edildiğini belirten Binbaşı Aktop, şunları söyledi:

"Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile yürütülen operasyonlarda; 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 28 silah, 4 ağır silah, 35 bin 823 hafif silah mühimmatı, 650 kilogram patlayıcı madde ile 55 el bombası ele geçirilmiş, 44 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 204 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."

KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU

Binbaşı Aktop, 7 gün 24 saat esasına göre sağlanan hudut güvenliği tedbirleri çerçevesinde PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 5 ton 29 kilogram uyuşturucu, 28 bin 754 paket sigara, 197 cep telefonu ele geçirildiğini belirtti. Aktop, sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirlerin alınmaya devam edildiğini, azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün hareket ve eylem kabiliyetinin önemli ölçüde kısıtlandığını ifade etti. '15 BİN 621 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ'

FETÖ ile mücadelenin de aynı kararlılıkla devam ettiğini belirten Binbaşı Aktop, şunları söyledi:

"Bu çerçevede yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 15 bin 621 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış; 6 bin 486 personel hakkında ise adli ve idari işlem devam etmektedir. MSB/TSK'da belirlenen müşterek kıstaslar çerçevesinde kararlılıkla devam eden FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir."

'314 BİN 590 SURİYELİ EVLERİNE DÖNDÜ'

24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 3 binin üzerinde radikal DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bir taraftan güvenlik tedbirleri uygulandığını, diğer taraftan da günlük hayatın normalleşmesi çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Aktop, şöyle konuştu: "Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı müteakip ilgili bakanlık/kurum/kuruluşlarla koordineli olarak yürütülen bu çalışmalar neticesinde 314 bin 590 Suriye vatandaşının gönüllü olarak evlerine dönmesi sağlanmıştır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde icra edilen ve bugüne kadar 4 bin 609 teröristin etkisiz hale getirildiği Zeytin Dalı Harekâtı Bölgesi ve Afrin'de, diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca bölge halkının emniyeti kapsamında devam eden faaliyetler çerçevesinde, TSK birlikleri tarafından mayın, el yapımı patlayıcı temizleme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda 299 mayın ve 1703 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir."

'RUSYA FEDERASYONU İLE MÜŞTEREK DEVRİYE'

Huzur ve istikrarın büyük oranda tesis edildiği ve halkın terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtulduğu Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde huzuru bozmak amaçlı saldırılar cereyan ettiğini vurgulayan Binbaşı Aktop, şunları söyledi:

"Özellikle Tel Rıfat bölgesinden kaynaklanan bu tür saldırılara bölgedeki unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir. Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla, bu bölgede Rusya Federasyonu ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmektedir. Bilindiği üzere, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için 17 Eylül 2018'de icra edilen Soçi Zirvesi'nde Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında bir mutabakat imzalanmıştır. Anılan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde güvenlik ve asayişin temininde somut gelişmeler sağlanmış, yeni krizler yaşanmasının önüne geçilmiş, bölgede barış ve istikrarın tesisi mümkün hale gelmiştir. Bu kapsamda Soçi Mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya Federasyonu ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir. Sürdürülen gayretler neticesinde, bölgeden olabilecek yeni göçlerin engellenmesi de temin edilmiştir. 3,5 milyon insanın yaşadığı bölgeden olabilecek bir göç dalgasının sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, Avrupa ve hatta Amerika dâhil tüm dünyayı etkileyebileceği değerlendirilmektedir."

'AMACIMIZ, PKK/YPG'NİN MÜNBİÇ'İ BOŞALTMASI'

Münbiç'teki faaliyetlerin de ABD ile yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar neticesinde belirlenen Münbiç Yol Haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Binbaşı Aktop, şöyle dedi:

"Bu kapsamda önceden tamamlanan 68 bağımsız/koordineli devriyeye ilave olarak, 1 Kasım 2018'den itibaren bugüne kadar ABD Silahlı Kuvvetleri ile 14 müşterek/birleşik devriye icra edilmiştir. Buradaki amacımız ve haklı beklentimiz; PKK/YPG'nin tamamen Münbiç'i boşaltması, ağır silahlarının toplanması, şiddete yönelik eylemler yürüten gruplardan arındırılarak bölgenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanması, yönetimin Münbiçlilere devredilmesi ve Suriyelilerin evlerine dönmesidir. Bilindiği üzere, bölge halkı da bu terör örgütünün zulmünden oldukça rahatsızdır. Birleşmiş Milletler raporlarına dahi yansıdığı üzere, terör örgütü, insanların eğitim ve diğer temel haklarına kastetmektedir. Bu çerçevede bölge halkı da sorunların Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde olduğu gibi Türkiye tarafından çözülebileceğini bilmekte ve beklemektedir. Münbiç rejim kontrolünde olduğu sürece Türkiye'de misafir olan Münbiçlilerin güvenlik endişeleri nedeniyle geri dönüşlerinin mümkün olmayacağı, bu bölgenin Türkiye'nin kontrolünde olmasının Münbiçlilerin geri dönüşlerine de imkân sağlayacağı öngörülmektedir."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Binbaşı Aktop, yeni askerlik sistemiyle ilgili de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklama yapıldığını hatırlatarak, bedelli askerliğe değindi. Aktop, şöyle konuştu:

"Bedelli askerliğe yönelik olarak; uygulamanın, TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli hale getirilmesi, tüm yükümlülerin bedelli askerliğe başvurma imkânına sahip olması ancak talebin, belirlenen kontenjanları aşması halinde, bedelli askerlikten faydalanacakların kura ile belirlenmesi, tüm yükümlülere 1 aylık temel askerlik eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Dövizle askerlik hizmetine yönelik olarak da mevcut uygulamaya (uzaktan eğitim) devam edilmesi, döviz tutarının, belirlenecek bedelli askerlik ücreti ile eşitlenmesi esası benimsenmiştir. Sistemin özendirilerek sürekliliğin sağlanması bakımından (dövizle/bedelli askerlik hariç) askerlik hizmeti esnasında; harçlık-maaş, ücretsiz toplu taşıma, muhtaç ailelere yardım (asgari ücret) ve TSK'ya personel temininde ilave puan, askerlik hizmeti sonrasında; hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, askerlik sonrası iş kurmaları için destek, hizmet süresi kadar sağlık sigortası vb. özlük haklarına ilişkin yasal/idari düzenleme yapılması planlanmaktadır."