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MSB: 1 haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 08:33 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda, 1'i sözde lider kadroda bulunan 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda, 1'i sözde lider kadroda bulunan 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre; 18-25 Ocak 2019 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Muş, Bitlis ve Mardin’de orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla devam edildi.
Operasyonlarda 1'i sözde lider kadroda bulunan 43 terörist etkisiz hale getirildi. 8 piyade tüfeği, 4 tabanca, 961 muhtelif hafif silah mühimmatı, 3 RPG-7 roketi, 8 el bombası, 1 top mermisi, 4 kilogram C-4 patlayıcı madde, 21 kilogram plastik patlayıcı, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 el telsizi, 35 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi, 23 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Teröristler tarafından kullanılan 38 adet silah mevzi, avcı boy çukuru, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.
PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 335 gram uyuşturucu, 110 bin 798 paket kaçak sigara ve 31 adet cep telefonu ele geçirildi.
Suriye'de yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verilen açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç’te müşterek birleşik devriye faaliyetlerinin 10'uncusunun 24 Ocak tarihinde icra edildiği, Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edildiği, bölgedeki gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

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