MSB: 174 YPG'li etkisiz hale getirildi

Uluslararası yardım kuruluşları yüz binlerce sivilin yaşadığı bölgede insani kriz uyarısı yaptı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 YPG'linin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, böylelikle Çarşamba günü TSİ 16.00'da başlatılan harekatta toplam 174 YPG'linin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında "PKK/PYD-YPG'nin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığı" da kaydedildi.

Kürtlerden "uçuşa yasak bölge" talebi

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ettiği YPG, ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) belkemiğini oluşturuyor. SDG'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, Resulayn'ı hedef alan Türk hava saldırıları ve topçu ateşinde dokuz sivilin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

SDG'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi'nden yapılan açıklamada ise ABD ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona seslenilerek, bölgede uçuşa yasak bölge oluşturulması istendi. Konsey eşbaşkanı Sinam Muhammed, ABD ile temaslarının sürdüğünü belirterek, "ABD'liler harekatı durdurması için Ankara'ya baskı yaptıklarını söylüyor. 'Harekatı durdurmak ve diyalog için diplomatik yollardan elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz' diyorlar" diye konuştu.