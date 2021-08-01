MSB: 2 Anka SİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkinci Paket Anka-S İHA Tedarik Projesi kapsamında 2 adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Emeği geçenleri kutluyoruz. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

İkinci Paket Anka-S İHA Tedarik Projesi kapsamında iki adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Emeği geçenleri kutluyoruz. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun.???????? pic.twitter.com/cqkg9pcxJh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021



