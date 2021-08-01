HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: 2 Anka SİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

MSB: 2 Anka SİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

01.08.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 adet Anka SİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

MSB: 2 Anka SİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkinci Paket Anka-S İHA Tedarik Projesi kapsamında 2 adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Emeği geçenleri kutluyoruz. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yönelttiTürk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vurulduBursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu
Erdoğan'dan kritik telefon görüşmeleriErdoğan'dan kritik telefon görüşmeleri
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Cesur pozlara yorum yağdı! “Sergen hocam hep...”

Cesur pozlara yorum yağdı! “Sergen hocam hep...”

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

MSB 2 çıkarma gemisi Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisi Marmaris'e sevk etti

Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.