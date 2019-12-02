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MSB, 2 askerin şehit, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 23:14 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile Pençe-3 harekatı bölgesinde toplam 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı ile Pençe-3 harekatı bölgesinde toplam 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde bir şehit, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında ise 1 şehit, 1 yaralı olmak üzere toplam 2 askerin şehit olduğu bir askerin ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
'1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI'
Öte yandan, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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