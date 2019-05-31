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MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

TEKNİK HEYET İNCELEME YAPACAK 'Pençe Harekatı' kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK'ya yönelik hedefleri vurduktan sonra Malatya'ya dönüş yapan F-4 savaş uçağının iniş yaptığı sırada iniş takımları açılmadı.

MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)

TEKNİK HEYET İNCELEME YAPACAK
'Pençe Harekatı' kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK'ya yönelik hedefleri vurduktan sonra Malatya'ya dönüş yapan F-4 savaş uçağının iniş yaptığı sırada iniş takımları açılmadı. İniş takımları açılmayınca sürüklenmeye başlayan uçaktaki 2 pilot, kendilerini dışarı attı. Uçak ise sürüklendikten sonra pist dışında durabildi.
Hafif şekilde yaralanan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yaşanan kazanın ardından Ankara'dan teknik ekibin 7'nci Ana Jet Üssü'ne geleceği ve uçakta inceleme yapacağı öğrenildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)MSB: 2 pilot, F-4 uçağından atlayarak kurtuldu (2)

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