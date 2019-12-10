HABER

MSB: “2 PKK/YPG’li terörist örgütten kaçarak teslim oldu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li teröristin Suruç’taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.Terör örgütü PKK’dan kaçan 2 terörist, silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte teslim oldu.

MSB: “2 PKK/YPG’li terörist örgütten kaçarak teslim oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li teröristin Suruç’taki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Terör örgütü PKK’dan kaçan 2 terörist, silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu” denildi.

Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim olduMSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsüŞehit Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi

Beşiktaş saldırısında şehit olanlar anıldı

3 yıl önce bugün! Akıllar bu görüntüyle kazınmıştı

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan 'darbe davası' açıklaması!

Bakanlık açıkladı! 271'i karara bağlandı

11 ayda trafik kazalarında 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Acı bilanço! 2 bin 346 kişi hayatını kaybetti

Resulayn'da teröristlerin havanlı tuzağı imha edildi

Hepsi birbirine bağlanmış! Hain tuzak

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.