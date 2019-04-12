MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş adayları, yapacakları sorgulama neticesinde seçim aşaması faaliyetlerine hangi gün katılacaklarını öğrenebiliyor. MSB tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar gruplar halinde seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere, 5 Mart 2019 tarihinde paylaşılan uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi 12 Nisan itibarıyla sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, ön başvuruları değerlendirdi ve başvuru sonuçlarını adaylar ile paylaştı. Adaylar yapacakları sorgulama neticesinde Ankara Cebeci’de bulunan MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek seçim aşaması faaliyetlere katılmaya hak kazanıp kazanamadıklarını öğrenebiliyor.

Sınav çağrı belgesi

Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma yok ise geçici mezuniyet belgesi de kabul ediliyor.)

Askerlik hizmetini çavuş olarak icra etmiş adaylar için; varsa çavuş diplomasının sureti

Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için; terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Varsa ehliyet, askeri ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi gibi belgelerin asılları ve birer adet fotokopileri

Şehit/gazi çocukları için; durumunu belirtir belge

Askerlik hizmeti devam eden adaylar için; nitelik belgesi

Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

“Fiziki yeterlilik testi sırasında meydana gelmesi muhtemel sağlık problemlerinde sorumluluk tarafıma aittir.” ibaresini içeren muvafakatname

Tek hekimden onaylı sağlık raporu

Son 3 ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf

