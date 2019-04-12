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MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Personel Temin Dairesi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Başvurusu olumlu değerlendirilip seçim aşaması faaliyetlerine katılmaya hak kazanan uzman erbaş adayları, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar fiziki yeterlilik ve çeşitli konulardaki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla test sürecine tabi tutulacak.

MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere, 5 Mart 2019 tarihinde paylaşılan uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi 12 Nisan itibarıyla sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, ön başvuruları değerlendirdi ve başvuru sonuçlarını adaylar ile paylaştı. Adaylar yapacakları sorgulama neticesinde Ankara Cebeci’de bulunan MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek seçim aşaması faaliyetlere katılmaya hak kazanıp kazanamadıklarını öğrenebiliyor.

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonucunuzu sorgulamak için TIKLAYINIZ!

Seçim aşaması faaliyetleri ne zaman?

Uzman erbaş adayları, yapacakları sorgulama neticesinde seçim aşaması faaliyetlerine hangi gün katılacaklarını öğrenebiliyor. MSB tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar gruplar halinde seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak.

Seçim aşaması faaliyetlerine götürülmesi gereken belgeler neler?

Sınav çağrı belgesi
Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma yok ise geçici mezuniyet belgesi de kabul ediliyor.)
Askerlik hizmetini çavuş olarak icra etmiş adaylar için; varsa çavuş diplomasının sureti
Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için; terhis belgesinin aslı ve fotokopisi
Varsa ehliyet, askeri ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi gibi belgelerin asılları ve birer adet fotokopileri
Şehit/gazi çocukları için; durumunu belirtir belge
Askerlik hizmeti devam eden adaylar için; nitelik belgesi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
“Fiziki yeterlilik testi sırasında meydana gelmesi muhtemel sağlık problemlerinde sorumluluk tarafıma aittir.” ibaresini içeren muvafakatname
Tek hekimden onaylı sağlık raporu
Son 3 ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf

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