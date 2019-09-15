MSB: "27 A\u011fustos 2019 tarihinde ba\u015flayan S-400 Uzun Menzilli B\u00f6lge Hava ve F\u00fcze Savunma Sistemi\u2019nin ikinci batarya malzemelerinin M\u00fcrted Hava Meydan\u0131\u2019na intikali bug\u00fcn tamamland\u0131."PARTNER\u0130ngiliz Kraliyet Ailesi'nin alt\u0131n klozeti \u00e7al\u0131nd\u0131! De\u011feri dudak u\u00e7uklat\u0131yorSel\u00e7uklu yadigar\u0131 \u00c7e\u015fnigir K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ayd\u0131nlat\u0131ld\u0131MSB'den S-400 a\u00e7\u0131klamas\u0131
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