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MSB: 3'üncü ortak kara devriyesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.

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