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  4. MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

20.11.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı 3 bölgede toplamda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi


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ypg pkk Milli Savunma Bakanlığı
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