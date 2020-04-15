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  4. MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 13:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını açıkladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Devriye

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