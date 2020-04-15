MSB: 4'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Bakanl\u0131\u011f\u0131n Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "T\u00fcrkiye-Rusya Federasyonu mutabakat\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde, \u0130dlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla 4'\u00fcnc\u00fc T\u00fcrk-Rus birle\u015fik kara devriyesi icra edilmi\u015ftir" denildi.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSurvivor'da Melisa Il\u0131cal\u0131 dans\u0131 olay oldu Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n k\u0131zlar\u0131 birlik olduEsenyurt\u2019ta vah\u015fet: K\u00f6pe\u011fin ba\u015f\u0131n\u0131 kopar\u0131p, patilerini kestilerMide kanamas\u0131 belirtileri nelerdir? D\u0131\u015fk\u0131n\u0131z\u0131n rengine dikkat!