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MSB: 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 21:49 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinde yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.  Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinde yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

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