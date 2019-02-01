MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi, sığınaklar imha edildi

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerce kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depoların imha edildiğini açıkladı. Ayrıca operasyonlarda 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. MSB'den yapılan açıklamaya göre; 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında icra edilen Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Bitlis ve Mardin’de yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda, en az 7 terörist etkisiz hale getirildiği, teröristler tarafından kullanılan 38 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depoların imha edildiği belirtildi.

Operasyonlarda; 14 piyade tüfeği, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 5 bin 322 muhtelif hafif silah mühimmatı, 188 doçka uçaksavar mühimmatı, yedi RPG-7 roketi, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üçer adet 120 ve 106 milimetrelik havan mühimmatı, bir 60 milimetrelik havan mühimmatı, sekiz el bombası, bir bomba atar mühimmatı, bir tank mühimmatı, iki top mühimmatı, 828,5 kilogram amonyum nitrat, 67 kilogram C-4 patlayıcı madde, üç el telsizi ele geçirildi ve dokuz el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi. Yapılan operasyonlarda iki asker ise yaralandı.