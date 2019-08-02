MSB: ABD askeri yetkililer ile müşterek çalışmalar Ankara'da devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı, Pazar günü Türkiye'ye gelecek ABD askeri yetkililer ile müşterek çalışmaların Pazartesi günü devam edileceğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da Ankara'da devam edilecektir" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

