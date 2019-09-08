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MSB: ABD ile kara devriyesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 09:55 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesine başladığını açıkladı.

MSB: ABD ile kara devriyesi başladı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesine başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı."

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MSB: ABD ile kara devriyesi başladıMSB: ABD ile kara devriyesi başladıMSB: ABD ile kara devriyesi başladı

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