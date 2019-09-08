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MSB: ABD ile kara devriyesi başladı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA  Milli Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen ilk müşterek kara devriyesine ilişkin açıklama yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen ilk müşterek kara devriyesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 5- 7 Ağustos'ta ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde 'güvenli bölge'nin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edildiği kaydedilerek, "Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisine yönelik olarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Şanlıurfa Akçakale’de 12 Ağustos 2019 tarihinde faaliyete geçmiş, 14 Ağustos 2019’da İHA keşif uçuşları başlamıştır. 21 Ağustos tarihinden itibaren Güvenli Bölge Birinci Aşama faaliyetlerine geçilerek 24 ve 29 Ağustos ile 5 Eylül tarihlerinde müşterek hava keşif faaliyeti icra edilmiştir" denildi.

'ORTAK DEVRİYELERE DEVAM EDİLECEK'
Planlanan takvime uygun olarak bugünkü ilk müşterek kara devriyesinin, saat 09.17'de Akçakale'nin güneyinde, Suriye tarafında başlayıp, planlandığı gibi 12.51'de sona erdiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik faaliyetlerin dikkat ve hassasiyetle denetlenmesi, arazideki uygulamaların yerinde görülmesi ve takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Suriye’nin kuzeyi Fırat’ın doğusunda teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden çekilmesi ve sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamak maksadıyla ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürmektedir."

Haber: ANKARA/DHA

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