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MSB: ABD'li Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 20:56 | Son Güncelleme

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

MSB: ABD'li Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden, Korgeneral Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamındaki ziyareti hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD ile koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Korgeneral Twitty'nin, yarın Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görüşmelerine devam edeceği ve Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa

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