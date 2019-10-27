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MSB: "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur."

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

MSB: "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur."

MSB: "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur."

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