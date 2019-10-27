MSB: "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur."

MSB: "ABD taraf\u0131ndan \u0130dlib\u2019e d\u00fcn gece yap\u0131lan operasyon \u00f6ncesinde askeri makamlar aras\u0131nda bilgi al\u0131\u015fveri\u015fi ve koordinasyonda bulunulmu\u015ftur."PARTNERMesle\u011fini b\u0131rak\u0131p bu i\u015fe girdi! \u015eimdi resmen para bas\u0131yorBaba- o\u011flun \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc evdeki yang\u0131ndan 1'i bebek 6 ki\u015fi kurtar\u0131lm\u0131\u015fH\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelilerini kapanmayan yak\u0131t deposu kapa\u011f\u0131 yakalatt\u0131
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