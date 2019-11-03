MSB: "ABD Temsilciler Meclisi’ni ve terör örgütü PKK/YPG’yi ’müttefik’ olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı, "Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi’ni ve terör örgütü PKK/YPG’yi ’müttefik’ olarak tanımlayarak destek açıklamalarında bulunan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyor, aklıselime davet ediyor, bu tarihi ve vahim hatalardan bir an önce dönmelerini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisi’nin kararlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Fırat’ın doğusundan Türkiye’ye yönelik ciddi DEAŞ ve PKK/PYD-YPG tehdidinin mevcut olduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 70 yıllık NATO üyesi bir ülke olarak Türkiye’nin önceliğinin bu terör tehdidini müttefikleri ile birlikte hareket ederek ortadan kaldırmak olduğu kaydedildi. Bu amaçla uzun görüşmelerin gerçekleştirildiği, ortak birtakım çalışmaların yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Ancak birçok konuda anlaşma sağlanmasına rağmen nihai noktada mutabakat sağlanamamış ve maalesef Türkiye terörle mücadelede yalnız bırakılmıştır. Bunun üzerine bölgenin ve hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması, oluşturulacak güvenli bölge/barış koridoru ile Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına güvenle ve gönüllü olarak dönmelerinin temini maksadıyla 9 Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır" denildi.

"DEAŞ, Müslümanların, PKK/PYD-YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir"

Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nın terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “meşru müdafaa hakkı” çerçevesinde yapıldığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu harekat ile sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliği değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğinin sağlanması hedeflenmiştir. FKH ve ZDH’da olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmış; sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği derecede dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. DEAŞ, Müslümanların, PKK/PYD-YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz. Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla radikal DEAŞ’lı teröristi, buna ilave olarak Irak’ın kuzeyinde 700 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur. Bunun yanında DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyona hava sahasının açılması, üslerin kullanılması ve lojistik her türlü destek verilmiştir."

"Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir"

Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının hedefinin başta DEAŞ olmak üzere PKK/YPG terör örgütleri olduğu vurgulanan açıklamada, "PKK/YPG’nin hapishanelerden serbest bıraktıkları da dahil tüm DEAŞ’lı teröristler yakalanmakta ve adalete teslim edilmektedir. DEAŞ mensubu yabancı teröristlerin ülkelerine gönderilmesi için söz konusu ülkelerden işbirliği beklenmektedir. DEAŞ’lı yabancı teröristlerin vatandaşlıklarını sonlandırarak kurtulmaya çalışmak terörle mücadele yöntemi olamaz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile bölge halkını zalim, cani terör örgütlerinin zulmünden kurtaran ve gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısındadır. Buna rağmen Barış Pınarı Harekatı’nın başlangıcından beri Türkiye yalan ve taraflı haberlere dayalı çok ciddi bir dezenformasyon kampanyasına maruz kalmış, kimyasal silah kullanıldığına dair asılsız ve yalan haberler ortaya atılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde ne kimyasal silahların atma vasıtaları ne de mühimmatı vardır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK’da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim de yoktur. Her şeyden önce masum insanları gözetmeksizin toplu katliama neden olan kimyasal silah kullanma caniliğinin, şanlı tarihimizde de ahlaki değerlerimizde de yeri yoktur" ifadeleri kullanıldı.

"İlişkilerimizi son derece olumsuz şekilde etkileyecek böylesi bir tarihi hatadan bir an önce dönmesini umuyoruz"

"Etnik ve dini kökene göre ayrımcılık da Türkiye’nin tarihinde ve kültüründe görülmemiştir" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin tek hedefi teröristlerdir. İşgal, etnik temizlik, ilhak, insani krize neden olma gibi saçma iddialar kesinlikle gerçek değildir ve kabul edilemez. Bu tür iddialar TSK’nın kahramanlığı karşısında aciz kalanların iftira ve yalanlarıdır. Tüm operasyonlarımızda olduğu gibi bu harekatımız da milli, manevi, mesleki değerlerimize uygun icra edilmiştir. Türkiye, Astana sürecinin garantörü olarak Suriye sorununa siyasi çözüm getirmeyi hedefleyen Cenevre sürecini desteklemektedir. Suriye’de anayasanın yapılması, Suriye içindeki ve dışındaki tüm Suriyelilerin katılacağı serbest seçimlerin yapılması ve meşru bir hükümetin kurulmasından sonra Türkiye de diğer ülkeler ile birlikte gereğini yapacaktır. Tüm bu gerçeklere rağmen ABD’nin Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması; hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır. 100 yıl önce Ermeni soykırımı olup olmadığını merak eden ABD, bahse konu olaylarla ilgili gerçekleri, tarihi olguları çarpıtarak yansıtan sözde kaynaklarda değil, ABD’li General James G. Harbord’un başkanlığındaki ABD askeri heyetinin bizzat yerinde yaptığı araştırmalarla hazırladığı raporlarda ve Amerikan Ulusal Arşivleri’nde (NARA) yer alan belgelerde aramalıdır. Özgür ve bağımsız düşündüğüne inandığımız Amerikalıların, Kongredeki temsilcilerini bu vahim karardan döndürmek için gerekli tepkiyi vereceğine inanıyor ve ABD’li dostlarımızın stratejik ortaklık ilişkilerimizi son derece olumsuz şekilde etkileyecek böylesi bir tarihi hatadan bir an önce dönmesini umuyoruz."

"ABD Temsilciler Meclisi’ni ve terör örgütü PKK/YPG’yi ’müttefik’ olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyoruz"

Aynı şekilde Fransa Ulusal Meclisi’nin de Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan kararının başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey olmadığı vurgulanan açıklamada, "Fransa tarafından ’müttefiklerimiz’ olarak ifade edilenler Kürt kardeşlerimiz değil, bölgede yaşayan başta 400 bini Kürt milyonlarca Suriyeli sivili yerinden eden, yerel halka her türlü baskı ve zulmü yapan, istikrarsızlık ve kaosun baş kaynağı eli kanlı PKK/YPG terör örgütüdür. Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi’ni ve terör örgütü PKK/YPG’yi ’müttefik’ olarak tanımlayarak destek açıklamalarında bulunan Fransa Ulusal Meclisi’ni kınıyor, aklıselime davet ediyor, bu tarihi ve vahim hatalardan bir an önce dönmelerini umuyoruz. Dünyanın pek çok bölgesinde görev alarak barış ve huzura katkı sağlayan, 2024 yılına kadar savunma harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranının yüzde 2’ye ulaşmasını hedefleyen Türkiye, NATO’ya karşı sorumluluklarının tamamını yerine getirmektedir. NATO’nun ruhuna ve misyonuna uygun hareket eden Türkiye’nin müttefiklerinden de benzeri bir yaklaşım beklemesi en doğal hakkıdır. Şu asla unutulmamalıdır ki, 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye NATO’nun kenarında değil tam merkezindedir" denildi.