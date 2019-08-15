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MSB: ABD'li askeri heyet Şanlıurfa'ya gidecek

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin Şanlıurfa'ya gideceği açıklandı.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD'li askeri heyetin Şanlıurfa'ya gideceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile koordineli olarak Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekât merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecektir" denildi.

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