HABER

MSB: ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 23:52 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD’nin gözlem noktasına herhangi bir atışın yapılmadığını belirterek, "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD’nin gözlem noktasına herhangi bir atışın yapılmadığını belirterek, "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" denildi.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
MSB: 399 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 399 terörist etkisiz hale getirildi
Akhisar’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandıAkhisar’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.