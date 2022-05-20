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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

20.05.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, 20 Mayıs'ta EYP'ye basarak yaralanan İs.Uzm.Çvş. Tunahan Erbaşı'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın, EYP'ye basarak yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı’nın acı haberi, memleketi Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde oturan Zeynep ve Salih Erbaşı çiftine verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, haberi duyan yakınları taziyeye geldi. 2 yıl önce orduya katıldığı öğrenilen Erbaşı’nın 4 kardeşi olduğu belirtildi.

Şehit Erbaşı’nın cenazesi, yarın Ağaçören ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

(AA-DHA)

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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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