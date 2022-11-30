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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

30.11.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışma sonucunda Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz'ın şehit olduğu duyuruldu. Aynı çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi. Hain terör örgütüyle çıkan çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

şehit

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 30 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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