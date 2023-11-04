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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

04.11.2023 17:26 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütünün yerleştirdiği el yapımı patlayıcı madde patladı. Hastaneye kaldırılan Ulş.Söz.Er Samet Bektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Van'ın Başkale ilçesinde 1 asker şehit oldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Van’ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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şehit Van

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