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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

28.04.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) şehit oldu, 2 asker yaralandı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Onbaşı Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu’nda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Hüsamettin Gökçe'nin (22) Amasya'da oturan baba ocağına ateş düştü.

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Şehidin acı haberi, Amasya’nın Hacılar Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberinin ardından Gökçe ailesinin oturduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Şehit askerin cenazesi, yarın Amasya’nın Beldağ Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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