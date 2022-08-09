HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

09.08.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 3 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Halil Koç, sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

432

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Büyük gün" diyerek duyurdu: Heyecanlıyız..."Büyük gün" diyerek duyurdu: Heyecanlıyız...
Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."
KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!KPSS skandalının ardından o sınavda da şaibe iddiası!
Anahtar Kelimeler:
şehit msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

KPSS'de yeni tarihler belli oldu!

KPSS'de yeni tarihler belli oldu!

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Emniyetin önünde "Birini öldürdüm" dedi! Silahı başına dayayıp...

Emniyetin önünde "Birini öldürdüm" dedi! Silahı başına dayayıp...

Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."

Denizin ortasında bu halde bulundular! Beyanları kan dondurdu: "Önce dövdüler sonra..."

İlginizi Çekebilir

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle nişanlandı

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.