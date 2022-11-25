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MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit, 3 yaralı

25.11.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda P.Tğm. Duabey Onur Öztürkmen'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Irak’ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in acı haberi Gaziantep’teki yakınlarına ulaştı.

İstanbul'da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Şehit teğmen Öztürkmen'in, ailesinin talebi doğrultusunda yarın veya pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.


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