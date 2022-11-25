MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığı açıkladı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Irak’ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in acı haberi Gaziantep’teki yakınlarına ulaştı.

İstanbul'da oturan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen anne ve babasının acı haberin ardından Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Şehit teğmen Öztürkmen'in, ailesinin talebi doğrultusunda yarın veya pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın acı haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Oymaağaç Mahallesi'ndeki ailesine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Kaymakamı Halid Yıldız ve İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis tarafından verildi.

Şehidin babası Ali ve annesi Zübeyde Yıldız'ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. İlçe Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Yıldız'ın yakınları, taziye evine akın etti. 2 kardeş olan şehit Yıldız'ın, bekar olduğu öğrenildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın acı haberi, Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal'ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehit Ünal'ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal'ın, bekar olduğu öğrenildi. (AA-DHA-İHA)



