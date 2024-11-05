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MSB acı haberi duyurdu: "Eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu"

05.11.2024 21:58
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz’ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: "Eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu"

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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