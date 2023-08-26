MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP’nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş Taner TORUN, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.



TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan ailesi ile Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan eşi Beyza Torun’a verildi.

1 çocuk babası Torun'un memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki babaevine de Türk bayrakları asıldı. Torun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu.



Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, yarın Kadirli ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)





