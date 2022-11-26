MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı'nda 2 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğu, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR ANKARA'YA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da hizmete girdi.

Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği açılışta, Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer aldı.

Açılışın ardından Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten hemen ayrılarak Ankara'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.(AA)

