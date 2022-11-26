HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı'nda 3 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı'nda 3 asker şehit oldu

26.11.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, hain teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu iki asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, aynı bölgede yıldırım düşmesi sonucu yaralanan bir askerin daha şehit olduğu bildirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit haberlerinin ardından programdan ayrılarak Ankara'ya geçti.

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı'nda 3 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğunu bildirdi. Öte yandan aynı bölgede yıldırım düşmesi sonucu yaralanan bir askerin daha şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğu, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

MSB'den acı haber: 3 şehit, 1 yaralı MSB'den acı haber: 3 şehit, 1 yaralı

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

cece

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YARALANAN ASKER DE ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR ANKARA'YA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da hizmete girdi.

Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği açılışta, Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer aldı.

d

Açılışın ardından Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten hemen ayrılarak Ankara'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi!Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi!
Sabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettilerSabahın soğuğunda sıraya girip hücum ettiler
Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada!Canlı yayında ilk kez açıkladı: 'Fermuar Yöntemi' masada!
Anahtar Kelimeler:
şehit msb

En Çok Okunan Haberler

Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL

Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL

Sahte doktor Ayşe, Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı

Sahte doktor Ayşe, Kemal Özkiraz'ın akrabası çıktı

Akşener'le öğretmeni arasından dikkat çeken 'cumhurbaşkanı' konuşması: Hocam buraya girmesek...

Akşener'le öğretmeni arasından dikkat çeken 'cumhurbaşkanı' konuşması: Hocam buraya girmesek...

Ne parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdı

Ne parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdı

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in son yolculuğuna çok sayıda ünlü isim katıldı

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in son yolculuğuna çok sayıda ünlü isim katıldı

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.