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MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 20:03 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 askerimizin ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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