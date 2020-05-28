MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HRRp2N0Tjo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2020