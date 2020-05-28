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  4. MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.


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