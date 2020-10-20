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MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ile Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

MSB yaptığı açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.


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