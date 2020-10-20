MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

MSB yaptığı açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

#PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap’ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/uD8uw4HS3O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020



