MSB açıkladı: 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "PKK\/YPG, Tel R\u0131fat'tan F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 harekat alanlar\u0131na bir ayda 62 taciz ger\u00e7ekle\u015ftirdi, 10 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kulland\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sultangazi\u2019de \u00e7atlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiBah\u00e7eli'den AYM'nin Demirta\u015f karar\u0131na sert tepkiAUZEF online vize s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131?