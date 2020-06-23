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MSB açıkladı: 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 17:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

MSB açıkladı: 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına bir ayda 62 taciz gerçekleştirdi, 10 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...

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