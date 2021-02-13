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MSB açıkladı: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

13.02.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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MSB açıkladı: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi." ifadelerini kullandı.


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