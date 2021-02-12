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  4. MSB açıkladı: Gara'da 33 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Gara'da 33 terörist etkisiz hale getirildi

12.02.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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MSB açıkladı: Gara'da 33 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor" denildi.

'33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Teröristlere ait mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefin hava harekatı ile imha edildiği belirtilen açıklamada, "Harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosundan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: AA


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