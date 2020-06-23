MSB açıkladı! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."

