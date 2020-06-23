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  4. MSB açıkladı! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 20:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB açıkladı! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."

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