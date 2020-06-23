MSB açıkladı! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015fu \u015fekilde:\n"Ter\u00f6rle m\u00fccadelemiz kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcr\u00fcyor. Irak kuzeyi Zap ve Ava\u015fin-Basyan b\u00f6lgelerinde tespit edilen 6 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist, icra edilen hava harek\u00e2tlar\u0131yla etkisiz hale getirildi."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKorona a\u015fklar\u0131na engel olamad\u0131! \u00dcnl\u00fc oyuncu nikah masas\u0131na oturduAlandaki \u015fok protesto sonras\u0131 Metin Feyzio\u011flu'ndan a\u00e7\u0131klamaSurvivor Anlat Bakal\u0131m'da Bar\u0131\u015f'la e\u015fle\u015fen ki\u015fi kim, hayat\u0131?