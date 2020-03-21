MSB açıkladı! Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/TzLJlTnxJZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020



