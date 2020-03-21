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  4. MSB açıkladı! Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı! Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.


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MSB PKK

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