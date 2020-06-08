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  4. MSB açıkladı! Subay temini yerleştirme ve kayıt sonuçları yayımlandı

MSB açıkladı! Subay temini yerleştirme ve kayıt sonuçları yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçlarının yayımlandığını açıkladı.

MSB açıkladı! Subay temini yerleştirme ve kayıt sonuçları yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kovid-19 salgını nedeni ile ertelenen Türk Silahlı Kuvvetlerine 2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Temini 2’nci Yerleştirme ve Kayıt Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." açıklamasını yaptı.


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