MSB açıkladı: TSK'dan 5 bin 587 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), FETÖ ile mücadeleye ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde, FETÖ ile yoğun mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlık açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri de 2 sene içinde 196 FETÖ mensubunu yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında kıskıvrak yakaladı.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu.

Mücadele kapsamında bin 512 emekli askerin rütbeleri geri alındı."

'AMACIMIZ BU TERÖRİSTLERİ İÇİMİZDEN TAMAMEN TEMİZLEMEK'

Milli Savunma Bakanı Akar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin “Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir." dedi.



